Gqitalia.it - L'Air Jordan 1 Low OG Rookie of the Year è un omaggio a una delle giacche più belle mai indossate da Michael Jordan

Anche se il 2025 è iniziato da una manciata di giorni, siamo già stati benedetti da grandi una grande sneaker come la Air Jordan 1 Low OG Rookie of the Year. Successore spirituale della Rookie of the Year uscita nel 2018 (che era in realtà una versione high-top), questa è l'alternativa definitiva per tutti quelli rimasti delusi cinque anni fa. Se vi state chiedendo da dove arriva la Rookie of the Year, ci pensiamo noi a sciogliere questo dubbio. Nel 1985, quando Michael Jordan era ancora un novellino, gli fu assegnato il titolo di Rookie of the Year dell'NBA. Il giorno in cui lo accettò, indossò una giacca in stile coreano, decorata con pelle scamosciata color marrone.