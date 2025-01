La denuncia dell’Unifil | Israele ha violato il cessate il fuoco con Hezbollah in Libano

Leggi su Open.online

hal’accordo diilconsiglato lo scorso 26 novembre. Lol’Unifil, la missione d’interposizione dell’Onu in. Nella mattinata di sabato 4 gennaio, i suoi peacekeepers avrebbero testimoniato in particolare due atti ostili compiuti dalle forze israeliane: «un bulldozer dell’Idf ha distrutto uno dei barili blu che segna la linea di ritiro traa Labbouneh, così come una torre di osservazione di pertinenza delle forze armate libanesi subito dietro una postazione Unifil», si legge nelladiffusa via Telegram. Si è trattato, accusa la missione Onu nel Paese dei Cedri, di una «distruzione diretta e deliberata sia di beni chiaramente identificabili di Unifil che di infrastrutture appartenenti alle forze armate libanesi».