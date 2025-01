Biccy.it - Katy Perry debutta a Drag Race, il video

hato a RuPaul’scome ogni ospite internazionale, ovvero entrando direttamente in werkroom dalle queens. “Ho finito il mio nastro adesivo, qualcuno ne ha un po’ che posso prendere in prestito?“, ha esordito entrando. Solo una volta entrata si è accorta di conoscere già una di loro, Joella. “Sono così orgogliosa di te” – ha continuato la cantante – “è come se ti avessi creata io! E ora sei qui! Ricordo quando hai iniziato a fare, non posso crederci, sei nella stagione 17!“.ha poi dato un consiglio a tutte le queens: “Non abbiate paura a togliere la maschera e a mostrare la persona reale che c’è dentro, questo è lo yin e lo yang, è maschile, è femminile, è tutto ciò che sta in mezzo. Dateci realtà e dateci fantasia. È tutto nel pacchetto completo“.