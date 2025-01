Ilrestodelcarlino.it - I baby bianconeri ospitano il Torino

Inizia oggi il nuovo anno per la formazione primavera allenata da Nicola Campedelli: alle 11 sul campo centrale di Martorano per la diciottesima giornata, penultima del girone di andata, i ragazzi in bianconero incontreranno il. Tanto per rinverdire i ricordi il 2024 si è concluso con quattro pareggi in fila, tutti col punteggio di 1-1 e magari per chiudere questa sequenza e tornare alla vittoria l’avversario migliore da incontrare è quello che in campionato ha pareggiato una sola volta, ildi Felice Tufano appunto. Ai granata mancherà per squalifica Tommaso Gabellini, assieme a Nicolò Franzoni migliore marcatore fra i suoi con sette gol segnati finora. Uno squalificato lo conta anche il Cesena che deve rinunciare ancora alle prestazioni di Arpino che era diffidato ed è stato ammonito durante il match con l’Udinese.