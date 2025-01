Lettera43.it - Giorgetti nominato da The Banker ministro delle Finanze dell’anno

Giancarloè statodalla rivista The, pubblicazione internazionale legata al Financial Times. Il riconoscimento è stato attribuito per «l’impegno dimostrato nella riduzione del deficit crescente in Italia e nel sostegno agli investimenti pubblici, con un piano a lungo termine finalizzato a contenere il significativo rapporto debito-Pil del Paese. Essere ilin Italia è un compito ingrato».The: «premiato per i buoni rapporti con Bruxelles»La scelta diè stata descritta da Thecome un’eccezione rispetto alla tradizione di nominare tecnici al vertice del ministero dell’Economia. La pubblicazione ha inoltre sottolineato i suoi «rapporti positivi con Bruxelles», evidenziando come la Commissione Europea abbia elogiato la manovra di bilancio 2025 dell’Italia.