Fiorentina-Napoli, le parole del vice Cristian Stellini

L’allenatore in seconda del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della squadra partenopea a Firenze. Di seguito le sue dichirazioni. “E’ una vittoria molto importante per molti aspetti. Questo è un campo difficile contro una squadra in salute, avevamo qualche assenza e volevamo dimostrare l’importanza del nostro lavoro, perchè i ragazzi ci seguono sempre. Ringrazio il gruppo di lavoro che ha dato una grande solidità a questo gruppo”., il messaggio dia quelli che hanno giocato meno in questa stagione “Ci portiamo grande energia da questa vittoria, i ragazzi devono essere orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi, poi ci sono anche ragazzi che hanno giocato meno e hanno fatto una grande partita. Il percorso è ancora lungo e dobbiamo dimostrare di partita in partita, perchè c’è ancora tanto da lavorare”.