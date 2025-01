Oasport.it - Federica Brignone si sfoga per un calendario iniquo. Perché ha perfettamente ragione

ha commesso un grave errore nella prima manche del gigante di Kranjska Gora ed è uscita di scena in questa prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, incappando in un pesantissimo zero. La fuoriclasse valdostana sembra non conoscere mezzi termini tra le porte larghe: o vince (come aveva già fatto a Soelden e Semmering) oppure sbaglia e non porta a casa punti (le era già successo a Semmering, quando sbagliò nella seconda manche).L’azzurra, che nel computo stagionale vanta anche due quinti posti in superG e una nona piazza in discesa libera tra Beaver Creek e St. Moritz, è comunque in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo generale. La 34enne vanta infatti 319 punti e in classifica generale è alle spalle della svedese Sara Hector (407), della svizzera Camille Rast (383) e della croata Zrinka Ljutic (356), mentre precede di misura la svizzera Lara Gut-Behrami (309) e Sofia Goggia (285).