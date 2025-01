De Vrij vuole solo l’Inter | No a Arabia e Napoli

Leggi su Ilnerazzurro.it

Derinnovo. Uno dei migliori giocatori di questa stagione in casa Inter è sicuramente Stefan De, con il centrale olandese che sta fornendo ottime prestazioni in difesa, non facendo rimpiangere l’infortunato Francesco Acerbi. Il contratto del difensore olandese scade il prossimo giugno, ma la dirigenza nerazzurra avrebbe già comunicato a Deche verrà esercitata l’opzione per il rinnovo.De, no a Conte per rimanere alSecondo quanto scritto da Tuttosport, il centrale olandese rimarrà in nerazzurro anche nella prossima stagione: Marotta e Ausilio hanno fatto sapere a Deche verrà esercitata l’opzione per prolungare il contratto, con la nuova scadenza che verrà fissata a giugno 2026, senza escludere la possibilità di discutere per un rinnovo più lungo, probabilmente di durata biennale.