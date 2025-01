Iodonna.it - Da chi ha grinta da vendere a chi deve resistere alla stanchezza e alla nostalgia. L’oroscopo della settimana

Da chi è determinato a rimettersi in gioco a chi vorrebbe essere in vacanza tutto l’anno. Ecco le previsioni deldi Laura Tuan.Ariete21 marzo – 19 aprileLadelle vacanze comincia a fari sentire, insieme al desiderio di rientrare nella routine senza sorprese. Resistete.Parola chiave: lotta.Toro20 aprile – 20 maggioUna nuova amicizia, complice la neve o le suggestioni estetiche di una bella città d’arte, diventa finalmente amore. Mettetevi in gioco.Parola chiave: determinazione. Leggi anche › Oroscopo dell’amore 2025: le previsioni per tutti i segni Gemelli21 maggio – 21 giugnoA dar retta a voi le vacanze non dovrebbero finire mai, con tante belle cose da scoprire, persone da conoscere, piatti sfiziosi da gustare.