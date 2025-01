Cigno a passeggio a Fiumicino | un ospite inatteso tra i cittadini

Leggi su Ilfaroonline.it

, 4 gennaio 2024 – Una sorpresa per idi, che questa mattina hanno avvistato un bellissimoal piazzale Mediterraneo. L’animale, maestoso e fuori contesto, si è concesso una “passeggiata” tra i passanti in una giornata di sole. Le foto scattate dai curiosi, attratti dall’insolita scena, sono arrivate in redazione e testimoniano l’eleganza dell’esemplare in un luogo certamente insolito per la sua presenza.Canale dei pescatori e darsena: un teatro frequente per i cigniNon si tratta, però, di un episodio isolato. Da qualche tempo, sia il canale dei pescatori sia la darsena sono diventati il teatro di incursioni da parte di questi splendidi animali, attirando l’attenzione e la meraviglia deie dei turisti. Se da un lato la loro presenza rappresenta un momento di contatto affascinante con la natura, dall’altro non manca un aspetto più problematico.