Cecilia Sala l’attivista Haravi su Iran | Ha raccontato la verità sulle donne che spaventa il regime

“Non ci rendiamo conto di quanto sia importante riportare lain paesi come l’, in cui abbiamo bisogno di giornalisti coraggiosi come”. Shervinè un’attivista italo-iana, tra le voci più importanti nel panorama internazionale per la tutela dei diritti umani e di quelli delle. Rappresenta una voce dissidente, che si oppone alla Repubblica islamica di Teheran, di cui da anni ormai denuncia le gravi violazioni umanitarie. Lo ha fatto anche negli ultimi giorni, da quando è diventata nota al pubblico la vicenda della giornalista italiana, in stato di arresto dal 19 dicembre scorso presso il carcere di Evin della capitaleiana.LaPresse ha raggiuntoper raccontare, attraverso la sua lunga esperienza, il contesto all’interno del quale è avvenuto il fermo di, puntando poi l’attenzione sul luogo in cui si sta consumando in questi giorni la sua detenzione: il carcere di Evin.