Bruzzone | Va abbassata l’età della punibilità

Le domande sui tanti casi di aggressioni e atti di vandalismo compiuti dalle baby gang, sono come nascono e perché nascono simili fenomeni. Abbiamo cercato di approfondire l’argomento con la dottoressa Roberta, criminologa investigativa e psicologa forense. "E’ un problema molto serio che riguarda soggetti prettamente italiani e figli di stranieri di seconda e terza generazione. Un fenomeno che viene tenuto sotto controllo dalle forze dell’ordine, data la sua gravità. Più che baby gang – afferma la dottoressa– si tratta di veri e propri delinquenti che generano un fenomeno inquietante, che delinquono è uccidono anche per poche decine di euro. E’ un fenomeno che non riguarda più le famiglie economicamente disagiate, ma famiglie che a livello genitoriale sono inconsistenti.