Calciomercato.it - Bijol-Inter, porte chiuse: affare rimandato

Nerazzurri a caccia di un colpo in difesa, ma si complica la pista che porta allo sloveno dell’Udinese, almeno per gennaioad un addio a gennaio, ma per giugno i discorsi potrebbero essere diversi. Per tempi, necessità e tanti altri fattori.Jaka(LaPresse) Calciomercato.itL’Udinese però ha fatto capire che non lascerà partire Jaka, almeno in questa sessione di mercato. Lo ha confermato Gokhan Inler, direttore tecnico della società friulana, che ha confermato come il difensore sloveno non lascerà i bianconeri a gennaio. “Serimarrà a gennaio? Certo” ha affermato Inler ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della sfida tra Verona e Udinese. Un messaggio chiaro, rivolto alle tante societàessate al classe 1999, in particolare all’: l’Udinese chiude ad un addio di, almeno a gennaioIl club nerazzurro è infatti uno dei piùessati al difensore centrale sloveno.