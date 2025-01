Oasport.it - Arriva il ‘mostro’ Cermis al Tour de Ski: le pendenze di una salita dal sapore di sci alpinismo

Ilde Ski si chiuderà come da tradizione con il botto: sarà la mitica scalata dela concludere l’appuntamento a tappe di sci di fondo, incominciato a Dobbiaco e poi proseguito in Val di Fiemme con questi appuntamenti di inizio anno. Il mostro si ergerà di fronte agli atleti desiderosi di chiudere questa fatica e farà da giudice supremo all’evento: chi riuscirà a fare festa in cima alla montagna, alzando le braccia al cielo dopo aver tagliato il traguardo posto nei pressi della cabinovia del Doss dei Laresi?L’appuntamento è per domenica 5 gennaio (uomini alle ore 14.15, donne alle ore 15.30) con la Final Climb: 10 km in tecnica libera, gli ultimi 3,5 km saranno letteralmente infernali visto che saranno tutti in, conda fare rabbrividire. I fondisti dovranno coprire un dislivello di 420 metri: pendenza media del 12% e punte massimo che sfiorano il 30%, più che sci di fondo si può parlare tranquillamente di sci, tanto che molti interpreti si sono lamentati nel corso degli anni.