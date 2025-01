Ancona auto sbatte contro colonna di metano | due morti L’avviso del Comune | Non uscite di casa

Leggi su Open.online

Sono almeno due inell’incidente avvenuto questa mattina in zona Torrette ad. Un’di grossa cilindrata, Bmw nera, lungo la discesa di via Esino, ha perso illlo ed è finitaaltri veicoli tra cui una panda che si è schiantatala colonnina di. La vettura continuando la corsa avrebbe investito due pedoni, un uomo sulla sessantina e una donna. La perdita diè stata fermata e l’area di intervento è stata messa in sicurezza. Ildiintanto ha diramato via social un’allerta: «Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell’area si raccomanda di NON USCIRE dae di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale».