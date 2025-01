Lanazione.it - Aggredisce anziano e gli ruba l’auto. Denunciato il rapinatore “sbadato“

Rapina in abitazione, fugge in auto ma perde il telefono, viene facilmente individuato e. Non è stato difficile per i carabinieri della compagnia di Spoleto identificare un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, che durante le festività ha preso d’assalto un’abitazione rendendosi protagonista di una rocambolesca rapina. L’uomo, con il volto travisato da un passamontagna, in tarda serata, ha fatto irruzione in una villetta nella prima periferia dove però era presente il proprietario, un uomo di 70 anni. Non è chiaro se il malvivente fosse al corrente della presenza dell’uomo, che è stato subito aggredito e minacciato. La vittima terrorizzata è stata costretta a consegnare all’aggressore la sua auto parcheggiata sul cortile di casa. In breve tempo il 40enne si è dato alla fuga al volante della vettura e uscendo dal cortile ha anche abbattuto il cancello dell’abitazione.