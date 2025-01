Zonawrestling.net - AEW: Ecco perché Rush e Dralistico non stanno apparendo in tv

Leggi su Zonawrestling.net

Chi segue la AEW con continuità si sarà certamente accorto dell’assenza prolungata didalla scena. I due membri della Faccion Ingobernable mancano da inizio dicembre, e inizialmente pareva fosse dovuto a dei problemi familiari che li avevano costretti a rientrare in Messico per qualche tempo. Ma a quanto pare c’è di più dietro alla loro assenza.Troppo calati nella parte?Secondo quanto riportato da Fightful Select in una Q&A, infatti, quella di tenere i due fratelli lontani dal ring sarebbe una scelta consapevole da parte della AEW. E dietro a questa scelta ci sarebbero alcune polemiche che li hanno coinvolti nel backstage, e che hanno visto cambiare diversi piani per la divisione tag team. I due avrebbero dovuto sconfiggere gli Acclaimed nella puntata di Collision del 14 novembre, qualificandosi in questo modo al match titolato di Full Gear.