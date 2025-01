Linkiesta.it - Yoon Suk Yeol chiuso nel palazzo resiste all’arresto protetto da fan e gorilla armati

A Seoul questa mattina c’era il sole ma faceva molto freddo quando gli agenti sudcoreani dell’anticorruzione si sono presentati alle 8,15 davanti alla residenza presidenziale per arrestare il leader del paeseSuk. Sospeso dalla carica di presidente poche settimane fa, dopo il fallito tentativo di dichiarare la legge marziale,è stato colpito da un mandato di cattura e dall’ordine di perquisizione della sua residenza per aver ignorato ripetute convocazioni della magistratura che vuole interrogarlo per un’inchiesta penale. I funzionari dell’anticorruzione sono riusciti a entrare, ma non sono riusciti a superare il blocco degli uomini della sicurezza a protezione di, mentre fuori dali sostenitori del presidente che ha provato a introdurre la legge marziale hanno iniziato un agitato confronto con la polizia.