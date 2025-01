Lanazione.it - Viale della Repubblica. Anche gli immobili ora guardano al futuro

La visione contemporanea disi arricchisce di un nuovo e avveniristico tassello. Esattamente davanti al Museo Pecci firmato da Maurice Nio, il designer e architetto originarioCalabria, Alfonso Femia, porta la sua idea di contemporaneità a Prato. Città che conosce in particolare per alcuni studi e seminari effettuati sull’area dell’ex Banci. "L’edificio che abbiamo ristrutturato inha un importante ruolo urbano, è in relazione con gli spazi intorno - spiega Femia -. l’immobile affaccia su uno degli assi di ingressocittà, è di fronte al Museo Pecci, per questo nella riqualificazione abbiamo voluto dare segnale dal punto di vista qualitativo. Volevamo inoltre che l’edificio dialogasse con il contesto". La ristrutturazione, arrivata praticamente a termine, riqualifica un immobile da tempo dismesso che è stato acquistato e rimesso a nuovo dalla Nigro Costruzioni.