Lettera43.it - Usa, presentati a Biden piani per un attacco ai siti nucleari iraniani prima dell’insediamento di Trump

In un momento di forti tensioni lungo la triangolazione Usa-Iran-Italia, Axios riporta che il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha presentato al presidente Joe– in un incontro di diverse settimane fa rimasto finora segreto – alcune opzioni per un potenzialestatunitense alle strutturedella Repubblica Islamica, nel caso in cui i pasdaran adottassero misure per sviluppare armidel 20 gennaio (giornodi Donald). Secondo alcuni assistenti di, compreso lo stesso Sullivan, l’indebolimento delle difese aeree e delle capacità missilistiche dell’Iran e dei suoi delegati aumenterebbe le possibilità di une ridurrebbe il rischio di ritorsioni e di escalation regionale.Joea colloquio con Jake Sullivan (Getty Images).