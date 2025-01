Quotidiano.net - Un anno a tutto live: da Eilish e Williams a Elodie e Vasco

Il 2025 promette musicaper tutti i gusti. E come di consueto gli appuntamenti più attesi si concentrano durante l’estate, con gli artisti italiani del rock, del pop, della musica elettronica e del rap, ma anche con molte star internazionali. Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, il 21 giugno Ligabue torna alla RCF Arena di Reggio Emilia per festeggiare i 30 anni di Certe notti e i 20 anni dal primo Campovolo, per poi replicare il 6 settembre alla Reggia di Caserta. Non è da menoRossi, che come tutti gli anni ha già polverizzato i biglietti per il consueto appuntamento con il2025 che parte il 31 maggio da Torino. All’Olimpico di Roma, il 14 giugno, sbarca anche Ed Sheeran, atteso nella capitale con il suo Mathematics Tour. A Milano, all’Ippodromo Snai per gli I-Days, spicca il nome dei Linkin Park, il 24 giugno, unica data in Italia del From Zero World Tour che vede la band sul palco dopo otto anni di assenza dal nostro Paese.