Task force per la festa del Tricolore Cancellato il mercato ambulante Intensificati presidi e controlli

Nientein concomitanza con ladel. È la misura per motivi di sicurezza adottata dal prefetto Maria Rita Cocciufa in vista delle celebrazioni del 7 gennaio. Quest’anno la cerimonia cade di martedì, giornata di bancarelle ambulanti come da calendario settimanale consueto. Ma salterà per l’occasione straordinaria sia in piazza Prampolini (dove si terranno alzabandiera e parata militare) sia in piazza della Vittoria adiacente al teatro Valli dove si concluderà la parte istituzionale del programma. La decisione segue le linee guida nazionali e ministeriali "alla luce del delicato scenario internazionale, e sono state quindi predisposte le necessarie per garantire un’adeguata cornice di sicurezza", come recita una nota stampa diramata ieri dalla prefettura reggiana. Nessun allarme e allarmismo, come specificato anche prima delle festività natalizie nelle quali idi controllo sono stati, ma solo prevenzione e massima attenzione dopo gli attentati terroristici di Magdeburgo e New Orleans così come da ultimo l’episodio di Verucchio, nel riminese, la notte di Capodanno.