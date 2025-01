Thesocialpost.it - Senza amici ci si ammala di più: tutta colpa delle ‘proteine della solitudine’

Avere una rete dipuò avere effetti benefici sulla salute e contribuire a una vita più lunga. Disporre di relazioni affettive, sia familiari che non, diminuisce il rischio di malattie cardiache, ictus e diabete, oltre a rafforzare le difese immunitarie, proteggendo così dalle infezioni. Al contrario, le persone con poche interazioni sociali tendono arsi più frequentemente e hanno una maggiore probabilità di affrontare una morte prematura. Una ricerca condotta da scienziatiuniversità di Cambridge e Fudan, pubblicata su ‘Nature Human Behaviour’, ha messo in luce il potere protettivo dell’zia, rivelando che il problema risiede in un gruppo di proteine associate all’isolamento sociale. La salute di chi vive isolato risulta compromessa a causa di queste “proteinesolitudine”, collegate a condizioni come stress, colesterolo elevato, resistenza all’insulina, aterosclerosi e persino al cancro.