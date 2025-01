Udine20.it - Saldi al via il 4 gennaio 2025

Allineato con quasi tutto il resto d’Italia (solo la Valle d’Aosta ha scelto il 2e l’Alto Adige ha preferito l’8), il Friuli Venezia Giulia vedrà partire la stagione deisabato 4. «Irestano appuntamento importante – commenta il presidente provinciale di Confcommercio Federmoda Udine Alessandro Tollon –, un volano per l’economia e un’opportunità per i clienti. Mi piace rilanciare la tripla “E” del presidente nazionale Giulio Felloni: oltre all’Economia, con la qualità in vetrina a prezzi molto convenienti, anche l’Ecologia, per la scelta auspicata dei negozi di prossimità, che riducono la circolazione dei prodotti, e l’Etica, per una moda rispettosa della salute dei consumatori e delle condizioni di lavoro».Si tratta anche di un passaggio significativo per l’attività di impresa, dichiara Tollon: «Gli esercizi commerciali incassano la liquidità per pagare tasse, dipendenti, fornitori, affitti, costi fissi e utenze e sono in grado di far fronte agli investimenti necessari agli ordinativi delle nuove collezioni.