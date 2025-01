Pilota siciliano Ricciari pronto per la sua terza Dakar

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 gen. (askanews) – Ilmessinese Antoniosarà l’unico concorrentein gara quest’anno allagara FIA di CrossCountry 2025, la gara internazionale più amata da tutti i corridori di rally raid nel mondo che si corre da oggi 3 gennaio fino al 17, da Bisha a Shubaytah in Arabia Saudita. Nel 2022era stato il primoin gara della storia dellaa concorrere nella categoria Classic conquistando il primo posto fra gli equipaggi italiani in gara alla Classic e nel 2023 ha fatto ancora meglio conquistando il terzo posto assoluto fra tutti gli italiani in gara alla, arrivando terzo anche in categoria H 2 di regolarità. In questa suapartecipazione allailmessinese ha portato con sé in assistenza il figlio Riccardo, anche lui appassionato di rally raid che ha deciso di seguire il padre in questa nuova grande avventura.