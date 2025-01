Gamberorosso.it - Nuovo terremoto per il vino. Gli Stati Uniti vogliono un'etichetta sul rischio cancro come quella delle sigarette

Neglile bevande alcoliche potrebbero presto riportare etichette che avvertono i consumatori sui rischi di, alla stregua digià introdotta in Irlanda, esuccede per le. A proporlo è Vivek Murthy, Surgeon General degli, che ha lanciato un monito destinato a cambiare il rapporto tra alcol e salute pubblica. Il capo operativo della sanità stelle e strisce ha infatti emesso unparere che metterebbe in guardia dal consumo di alcol,incluso. L'assunzione di alcolici - si legge nell'avviso - aumenterebbe infatti ildi sviluppare sette tipi di tumori perché «non esiste una dose sicura di alcol che elimini completamente questo». Un motivo in più, secondo Murthy, per richiedere una revisionelinee guida, che sta lasciando col fiato sospeso la filiera, già alle prese con i dazi Usa voluti dal neopresidente eletto Donald Trump.