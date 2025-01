Lanazione.it - Novità nel 2025 per due storiche gare

Nel nuovo anno al momento sono due le significativeche propone il calendario ciclistico in Toscana. La prima riguarda il 79° Gran Premio Industrie Cuoio e Pelli di S.Croce sull’Arno che non sarà per gli élite e under 23 ma scenderà nella categoria juniores. La data scelta dall’U.C. S.Croce, società organizzatrice, è quella di sabato 17 agosto che anticiperà di 24 ore un’altra gara juniores, la Coppa Pietro Linari a Borgo a Buggiano, che da sempre si corre il 18 agosto. Una due giorni a carattere nazionale che potrà avere al via delle due competizioni un notevole numero di atleti di ottima qualità. Altrae sempre negli juniores, quella proposta dal G.S. Amici del Pedale di Fabbrica di Peccioli con il Trofeo San Rocco altra classica nazionale. Si svolgerà al sabato nel mese di settembre e il giorno scelto è il 13 alla vigilia dell’internazionale Trofeo Francesco Buffoni in programma la domenica a Montignoso di Massa.