Dilei.it - Noemi Bocchi, primo bikini del 2025: le foto con Totti e i figli nella location da sogno

Leggi su Dilei.it

Ilsi apre con immagini da, Francescoe i loroinaugurano l’anno nuovo in una delle destinazioni più affascinanti dei Caraibi, Punta Cana. Lecondivise sui social raccontano una vacanza all’insegna della complicità e del relax, conche sfoggia ildell’anno in uno scenario mozzafiato.Una famiglia allargata al sole dei CaraibiFrancescoha scelto di iniziare ilcon i suoi affetti più cari:, i suoi tre– Cristian, Chanel e Isabel – e i duedi, Sofia e Tommaso. La destinazione? Punta Cana,splendida Costa del Coco, un angolo di paradiso tra mare cristallino e spiagge bianchissime.Le immagini pubblicate sui social mostrano momenti di pura armonia: gite in jeep, tuffi nelle acque caraibiche e sorrisi condivisi.