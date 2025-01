Ilgiorno.it - Nel futuro più centralità allo studente

Nappo*La scuola delnon sarà solo un luogo dove si acquisiscono conoscenze, ma un ecosistema operoso che prepara a vivere in un mondo in costante evoluzione. Con il progresso tecnologico, i cambiamenti sociali e le nuove esigenze del mercato del lavoro, la scuola deve ripensare metodi, spazi e obiettivi per adeguarsi alle sfide. La tecnologia è elemento centrale, non un fine in sé. Tablet, realtà virtuale, intelligenza artificiale e piattaforme di apprendimento personalizzato diventeranno dispositivi per rendere l’educazione più interagente, accessibile e inclusiva. La realtà aumentata potrà trasformare la lezione di storia in viaggio immersivo nel passato, mentre l’IA aiuterà a creare percorsi di apprendimento su misura. Eppure sarà essenziale mantenere l’equilibrio tra tecnologia e interazione umana.