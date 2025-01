Ilfattoquotidiano.it - Mercato in stagnazione, listini alle stelle, transizione lenta e incubo multe UE. Tutte le magagne dell’auto

I dati delauto italiano a consuntivo del 2024 riflettono una situazione di: le immatricolazioni sono state 1.558.704, lo 0,5% in meno sul 2023. E per il 2025 le prospettive non sono affatto incoraggianti, coi costruttori che temono le sanzioni miliardarie per chi infrange i nuovi limitiemissioni medie di CO2 delle auto prodotte. Gli stessi limiti che obbligano i car makers a costruire più automobili elettriche, che però ilnon assorbe, o a rntare la fabbricazione di auto tradizionali, a scapito della produzione industriale (e, conseguentemente, dell’occupazione).“Ci aspettiamo un 2025 ancora difficile e incerto”, afferma il presidente dell’Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), Roberto Vavassori: “È necessaria una revisione urgente del percorso che porterà al 2035 e oltre.