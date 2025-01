Ilrestodelcarlino.it - Lo aiutano a sistemare il cancello, ma è una truffa: anziano derubato

Hanno usato il sistema tecnologico del blocco temporaneo del segnale del telecomando per aprire ildel cortile di casa. Hanno probabilmente copiato il segnale di trasmissione, impedendo così l’utilizzo del comando a distanza del proprietario. Poi, notando l’uomo in difficoltà, in due si sono avvicinati, fingendosi passanti, per chiedere se avesse bisogno di aiuto. Ma non si trattava di benefattori quanto invece di malintenzionati. L’apparente gentilezza, infatti, ha nascosto l’intenzione di ottenere fiducia del padrone di casa – un pensionato settantenne – soprattutto quando i due individui hanno sbloccato il segnale del telecomando, risolvendo così il problema. Il pensionato ha creduto nella buona fede dei due uomini, a lui sconosciuti, sicuro che gli avessero risolto il problema.