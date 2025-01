Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: trasferta di fuoco ad Atene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di 19° turno della stagione di2024-. LaSegafredoè nel bel mezzo di unatra le più difficili in assoluto: quella di OAKA, contro il.Adl’ambiente gioca storicamente una parte non indifferente nel sostegno ai padroni di casa, che arrivano da tre pesanti vittorie consecutive (Milano, Baskonia in casa e Bayern fuori), ma hanno perso Mathias Lessort a causa del terribile infortunio subito contro il Baskonia. Molto probabilmente resta fuori anche Marius Grigonis (schiena), mentre resta in dubbio la presenza di Jerian Grant.Per le V nere è sempre assente Tornike Shengelia, mentre rivedremo Daniel Hackett in quella che è una sfida dai tanti significati anche legati al lungo periodo.