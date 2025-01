Ilrestodelcarlino.it - La festa della pallavolo. In campo 54 squadre arrivate da tutta Italia

Va in scena oggi pomeriggio, con le finali al PalaRuggi, la giornata conclusiva del torneo BabyVolley 2025 che per due giorni ha reso Imola la capitalenagiovanile. Un’edizione da grandi numeri, con la presenza di ben 54provenienti da(e tra queste anche una francese) a dare vita alla manizione organizzata da Diffusione Sport. La manizione ha visto leaffrontarsi ieri nella fase eliminatoria dei vari tornei (Under 12, Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18 per lefemminili e Under 17 al maschile) in dieci palestre imolesi attrezzate per l’occasione, mentre oggi pomeriggio si giocheranno le finali. Il PalaRuggi, a partire dalle 15:30 (l’ingresso è gratuito), accoglierà le finali Under 16 femminile e Under 17 maschile, e a seguire le premiazioni, alla presenza anche del neo assessore regionale allo sport Roberta Frisoni.