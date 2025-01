Sport.quotidiano.net - Iniziare bene il girone. Samb, vietati i passi falsi

ildi ritorno per fare capire a tutte le dirette concorrenti alla promozione che la musica non è cambiata rispetto all’andata. Questo l’imprimatur di Ottavio Palladini alla sua. Eusepi e compagni vogliono riprendere il cammino con il piede giusto anche perché le varie L’Aquila, Teramo, Chieti ed Ancona non aspettano altro che un passo falso dei rossoblù per ridurre lo svantaggio. Palladini dovrà, quindi, essere bravo a preparare mentalmente i rossoblù al match con l’Atletico Ascoli. Una gara che comunque si prepara da sola vista la forza degli avversari ma soprattutto perché si tratta sempre di un derby contro una squadra di Ascoli. Finalmente Ottavio Palladini ha l’imbarazzo della scelta con tutto l’organico a completa disposizione per il match di domenica prossina contro l’Atletico Ascoli.