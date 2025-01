Lanazione.it - Incendio in casa, muore 76enne. Tragedia a Castelfranco di Sotto

di(Pisa), 3 gennaio 2025 –di: questa mattina una donna di 76 anni è morta nella sua abitazione, probabilmente a causa delle esalazioni dovute all’di una coperta elettrica. Sul posto, in via Aldo Moro, sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri; è arrivato anche il sindaco Fabio Mini. Purtroppo è l’ultima di una sequela di incidenti domestici dagli esiti tragici negli ultimi giorni: a Santo Stefano un’anziana è morta nella sua abitazione all’Isolotto, a Firenze, in seguito a unscoppiato nella cucina mentre solo l’altro ieri a Terni madre e figlio di 87 e 60 anni sono stati trovati senza vita inloro, sempre a seguito di un