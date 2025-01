Nerdpool.it - Il creatore di My Hero Academia elogia questo successo soprannaturale come “ideale per un manga shonen”

Pubblicato a settembre 2024, Ichi the Witch, unfantasy, ha già conquistato il cuore di molti lettori. Scritto da Osamu Nishi e illustrato da Shiro Usazaki,titolo si è rapidamente affermatouna delle serie più amate. Ogni anno,Plus – la piattaforma globale ufficiale diJump – pubblica una classifica delle serie più seguite. Questa classifica si basa sul numero di visualizzazioni registrate nei primi sette giorni dalla pubblicazione del capitolo iniziale ed è limitata alle serie tradotte in inglese.Nel 2024, l’app ha aggiunto ben 57 nuove serie tradotte in inglese, e Ichi the Witch si è posizionata al secondo posto, subito dietro Drama Queen. Il primo volume della serie sarà disponibile dal 4 gennaio 2025. Sulla copertina figura un commento di Kohei Horikoshi: “Un high fantasy che è allo stesso tempo arguto e raffinato, e al contempo ricco e profondo.