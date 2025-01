Top-games.it - I momenti più memorabili di Deadpool nei fumetti

In attesa di ulteriori news sul terzo film di, ecco che noi di Top Games vogliamo dirvi quali sono secondo noi ipiùneidel mercenario chiacchierone.è uno dei personaggi più folli e divertenti dell’intero universo Marvel, creato nel 1991, ha il potere di guarire da qualsiasi ferita, ma è anche afflitto da un cancro e da una grave instabilità mentale.Famoso per la sua ironia, la sua capacità di rompere la quarta parete e il suo atteggiamento anti-eroico,è stato spesso in situazioni assurde e comiche, ecco alcuni deitopici del personaggio.La sua prima apparizione (New Mutants n.98), uno deipiùdi sempreDebutta sul numero 98 della testata New Mutants (in Italia su X-Force 0), come un assassino incaricato di uccidere Cable, il leader del gruppo mutante.