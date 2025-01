Laspunta.it - Frosinone: è emergenza inquinamento. Scatta il divieto di circolazione e limiti al riscaldamento domestico.

E’smog a. Misure emergenziali di primo livello entreranno in vigore da questa mattina. In osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria, che prevede che i Comuni adottino “provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista” in caso di “situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici” così come rilevato dall’Arpa, il Comune diha istituito, a partire dal 3 gennaio a tutto il 6 gennaio, le misure emergenziali di 1° Livello.A partire dal 3 e fino a tutto il 6, è in vigore ildi, in ambito viario urbano, per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 18.