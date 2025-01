Metropolitanmagazine.it - Freddo non ti temo: come potenziare la routine capelli invernale (senza stravolgerla troppo)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Si pensa sempre all’estatestagione da temere per la salute dei. Ma anche l’inverno e, in generale, le basse temperature, sono un nemico per la salute del capello, che risente invece dei cambi e soprattutto degli sbalzi di temperatura. Sia all’interno che all’esterno, è importante impostare unaadatta alla propria chioma, per mantenere la lucidità e la salute del fusto e del cuoio capelluto.potenziarla dunque,fare troppi cambiamenti?Sos: quali step aggiungere (o modificare)Partiamo dalla base, ovvero il cuoio capelluto. In inverno e con le basse temperature si va a modificare la quantità di acidi grassi, lipidi e ceramidi. Questi sono elementi costitutivi del cuoio capelluto che, di solito, diminuiscono. Questo causa l’abbassamento della potenza della barriera della pelle, che sarà più debole: il cuoio capelluto sarà più soggetto a irritazioni.