Firenze, rinasce piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

, 3 gennaio 2025 - Unanuova, ecosostenibile, "con un’area giochi di ultima generazione e spazi aggregativi risistemati". È la riqualificazione didia Careggi che, grazie ad una delibera della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani e ad un investimento di 142.000 euro, vedrà nel corso del primo semestre del 2025 l'avvio per i lavori per rinnovare completamente la. “Questa, molto vissuta dai cittadini, sarà un luogo più vivo, fresco e piacevole grazie ad una serie di interventi che non solo risolveranno i problemi alla pavimentazione e alle attrezzature ma creeranno anche luoghi di aggregazione più comodi, piacevoli e inclusivi” ha detto la vicesindaca Galgani. “Il progetto sarà realizzato togliendo, dove possibile, l’asfalto per abbassare la temperatura estiva e rendere il terreno più permeabile.