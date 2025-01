Thesocialpost.it - Fa benzina, parte e dimentica la figlia di 4 anni: mamma denunciata a Catania

Leggi su Thesocialpost.it

Una donna di 28è statadalle autorità per abbandono di minore dopo averto la sua bambina di soli 4in un’area di servizio nei pressi della tangenziale di. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’aeroporto, dove la madre è tornata solo un’ora dopo, accorgendosi che la piccola non era nel sedile posteriore della sua auto.Leggi anche: Comunità Democratiche crescono: cosa manca ancora oggi al PdNel frattempo, a prendersi cura della bambina è stato un equipaggio della polizia che stava effettuando un servizio di pattugliamento nelle vicinanze. Gli agenti hanno notato la minore vagare da sola e, avvicinandosi, hanno scoperto che la madre l’aveva lasciata lì diversi minuti prima.La bimba, visibilmente spaventata, ha raccontato agli agenti di essere arrivata lì con la, che però ora non riusciva più a trovare.