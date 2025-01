Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: i titoli degli episodi nascondono un messaggio segreto

è una delle serie anime più amate del 2024. La trama segue Goku e i suoi amici dopo gli eventi della saga di Majin Bu e prima diSuper. Nel Regno Demoniaco, dopo la morte di Dabra, il precedente Re Supremo Demoniaco, è salito al potere Re Gomah. Tuttavia, il nuovo sovrano teme le capacità di coloro che hanno contribuito alla sconfitta di Majin Bu. Sentendosi minacciato, Gomah viaggia fino alla Terra e utilizza le Sfere del Drago per trasformare Goku e i suoi amici in bambini.Come se non bastasse, Gomah rapisce Dende, impedendo ai nostri eroi di usare nuovamente le Sfere del Drago. Per questo motivo, Goku e i suoi compagni intraprendono una nuova avventura nel Regno Demoniaco, determinati a recuperare le Sfere del Drago e annullare il desiderio di Re Gomah.