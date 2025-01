Liberoquotidiano.it - "Cosa è successo nel riscaldamento". Juve nei guai, Conceicao quasi in lacrime

Nuovo anno, stessa storia. Lantus sta disputando la semifinale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. E di fronte si trova niente poco di meno che il Milan, anche ha appena cambiato l'allenatore. Ma, come sta accadendo troppo spesso in questa prima metà di stagione, la Vecchia Signora è alle prese con gli infortuni. L'ultimo, in ordine cronologico, è pesantissimo. Nelpre-Milan si è fermato Francisco, forse il migliore finora. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe un piccolo problema muscolare. Il portoghese, che ha incantato i tifosi bianconeri negli ultimi mesi del 2024, parte dalla panchina.ha abbandonato il campoindopo essere stato consolato da Dusan Vlahovic e dal resto dei compagni di squadra. Per l'ex Porto si trattava infatti di una partita più che speciale, con il confronto con il padre sulla panchina del Milan.