Spazionapoli.it - “Conte è un vincente. Il Napoli lotterà per lo Scudetto”: l’elogio è da brividi

Calcio – Ultimissime. Manca sempre meno alla sfida di campionato tra Fiorentina e. Intanto, sono arrivati diversi commenti su Antonio. La Serie A sta per tornare e lo farà col botto. La 18esima ed ultima giornata del girone d’andata potrebbe lasciare interrogativi molto importanti, i quali potrebbero riguardare anche ildi Antonio. Dopo aver sconfitto allo scadere il Venezia, gli azzurri viaggeranno verso Firenze per la sfida contro i viola capitanati da Raffaele Palladino. Quest’ultimo, ospiterà i partenopei per un match che avrà un sapore particolare.Palladino incorona: “Bisogna imparare dai vincenti”Raffaele Palladino stravede per Antonio. La conferenza del tecnico napoletano, andata in scena oggi, l’ha confermato ancora una volta. Infatti, l’allenatore della Fiorentina ha presentato la sfida contro il, sottolineando le qualità degli avversari ma in modo particolare quelle del tecnico salentino.