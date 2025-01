Terzotemponapoli.com - Comotto: “Conte è il miglior allenatore in Italia, Danilo può essere un buon colpo”

L’Arabia Saudita e la nuova frontiera del calcioDurante la trasmissione radiofonica “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, Gianluca, direttore sportivo ed ex calciatore di Fiorentina e Torino, ha discusso delle ultime novità nel calciono e internazionale. Un tema che ha suscitato il suo entusiasmo riguarda l’Arabia Saudita, che sta emergendo come una forza organizzativa nel panorama calcistico globale.ha sottolineato come l’Arabia Saudita stia avanzando rapidamente grazie alle risorse economiche a disposizione, portando un impatto positivo anche sul calciono. “Va detto che sull’Arabia Saudita si può dire tutto, tranne che non sappiano organizzare eventi”, ha affermato, sottolineando come i capitali messi a disposizione, come i cinque milioni di euro per chi approda in finale, siano un ottimo incentivo per il calcio.