Ilrestodelcarlino.it - Colpo grosso per la Cittadella. In difesa arriva Boccaccini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ il gennaio dei botti sui difensori centrali. Dopo ilDembacaj del Terre di Castelli, ecco che lasi prepara a consegnare a mister Gori il nuovo centrale: da ieri infatti si allena con la squadra biancazzurra Matteo(’93) che nella prima parte di stagione è stato una colonna del Castelfidardo (girone "F" della Serie D) dove ha messo insieme 17 gare in campionato (tutte da titolare, senza saltare nemmeno un minuto) condite da una rete e un assist a cui vanno aggiunge le 3 presenze con un gol in Coppa, coi marchigiani che sonoti fino agli ottavi venendo eliminati dal Ravenna.vanta una lunga esperienza con la parentesi più preziosa al Carpi, dove è rimasto 3 stagioni fra Serie C (’19-20) e Serie D (dal 2021 al 2023) per un totale di 87 gare giocate e 11 reti (più 4 assist) con la stagione record dei 7 centri nel 2022-23, sfruttando le sue doti da attaccante di testa in area di rigore.