Chi è China Suárez? La diva argentina ancora poco conosciuta in Italia

Se non hai mai sentito parlare di, probabilmente non hai mai curiosato nei trend del jet-set argentino o sfogliato i gossip più succulenti del Sud America. Ma niente paura ci pensiamo noi a presentarti questa bomba sexy sud americana.Nata come María EugeniaRiveiro il 9 marzo 1992 a Buenos Aires, questa bellezza di 1 metro e 68 centimetri di fascino e talento è un mix perfetto di carisma, bellezza e versatilità.La carriera: da piccola stella a icona latinaha iniziato a calcare i palcoscenici fin da giovanissima, entrando nel cuore degli argentini grazie alla serie cult “Casi Ángeles”. Ma la sua carriera non si è fermata lì: attrice, cantante e persino influencer, è diventata una delle artiste più amate e seguite del mondo ispanofono.Nel cinema e nella TV, il suo volto è una garanzia di successo.