Bianca Guaccero svela quando è scattato il primo bacio con Giovanni Pernice e confida | Lui si trasferirà a Roma da me

La celebre attrice e conduttriceha recentemente conquistato il pubblico non solo per la sua vittoria a Ballando con le Stelle accanto al ballerino, ma anche per aver trovato l’amore con lui proprio durante il celebre show. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi,ha raccontato i retroscena della loro relazione, nata tra prove e spettacoli:Ilè arrivato durante le prove. È stato il segnale che era lui l’uomo giusto.La nuova storia d’amore arriva otto anni dopo la separazione dall’ex marito Dario Acocella, con cuiha condiviso anni importanti e la nascita della figlia Alice:Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli è straziante. Io avevo già superato quella fase e in questi anni avevo costruito il mio equilibrio.