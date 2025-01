Metropolitanmagazine.it - BAFTA, rivelata la longlist delle nomination: Emilia Pérez e Conclave in testa

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La British Academy ha svelato i risultati del primo turno di votazioni per tutte le 25 categorie deiFilm Awards 2024, con due thriller molto diversi tra loro inalla lista dei lungometraggi selezionati. “” di Jacques Audiard, thriller musicale in lingua spagnola presentato in concorso a Cannes, è incon 15, tra cui miglior film, regista, attrice protagonista e tre nella listaattrici non protagoniste. Nel frattempo, il thriller papale di Focus Features di Edward Berger ambientato in Vaticano, ne ha 14, tra cui miglior film, regista e attore protagonista per Ralph Fiennes.Più in basso, un gruppo compatto di film include The Substance, The Brutalist e A Complete Unknown con 11, Wicked e Dune: Parte Due con 10 e Anora e Il Gladiatore 2 con nove.