Ilgiorno.it - Avanti tutta con i progetti dei fondi Pnrr

Leggi su Ilgiorno.it

Una città “a tutto!“: è proprio il caso di dirlo, visto che tutte le opere finanziate daidel Piano nazionale di ripresa e resilienza sul territorio cittadino saranno concluse entro il giugno 2025. Nei fatti, la somma complessiva per irealizzati e concretizzati dal Comune di Cormano è di 5 milioni e 800mila euro: per la precisione, 5 milioni e 100mila euro per la rigenerazione urbana e la riqualificazione di spazi pubblici e 700mila euro per la digitalizzazione e per l’innovazione delle attrezzature informatiche. In poche parole, con l’arrivo della prossima estate nella “manzoniana“ Cormano quanto programmato con i finanziamenti europei sarà terminato. La lista deiinteressa in primo luogo le scuole, ma grande importanza è stata attribuita anche alle strutture sportive – con il restyling e l’ammodernamento completati del PalaCormano di via Turati per 620mila euro – e alla mobilità dolce, con la realizzazione già eseguita del “Corridoio verde“, la pista ciclopedonale di un chilometro e 300 metri tra i parchi del quartiere Fornasè.